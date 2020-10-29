Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО

"Сокрушительные удары, наносимые достижениям в сфере противодействия коррупции, не могут оставаться без внимания".

Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"Вынуждены констатировать, что в последнее время появились признаки того, что отдельные субъекты пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора в Украине, предусматривающие нулевую толерантность к коррупции и любой форме непрозрачности в государственном управлении. Это недопустимо", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский предложит членам СНБО обсудить ситуацию, сложившуюся в национальной безопасности, и принять соответствующие решения. Также будут разработаны и переданы в Верховную Раду необходимые законопроекты, которые в дальнейшем будут предупреждать возникновение подобных кризисных ситуаций.

"Сокрушительные удары, наносимые достижениям страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решениям отдельных субъектов, действия которых становятся все более общественно опасными", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 28 октября Конституционный Суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. То есть электронное декларирование в Украине с 28 октября фактически ликвидировано.

С 19 часов Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций о доходах во исполнение постановления КС.

Секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов послал завуалированное предупреждение Конституционному суду. Он отметил, что "решения некоторых органов государственной власти представляют угрозу национальной безопасности".

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