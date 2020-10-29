В "Софии Киевской" состоится выставка конкурсных предложений эскизов большого Государственного Герба Украины

Сейчас поступило уже 40 заявок с эскизами на участие в конкурсе, их продолжат принимать до 1 ноября.

В ноябре в Национальном заповеднике "София Киевская" состоится выставка конкурсных эскизов большого Государственного Герба Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В ноябре в помещении Софии Киевской планируется провести публичную выставку всех представленных на конкурс эскизов, чтобы общественность и все желающие могли прийти и ознакомиться", - заявила глава Государственного агентства по вопросам искусства и художественного образования Галина Григоренко.

Григоренко отметила, что во время этой выставки будет заседать жюри, которое обсудит, как выбрать победителя конкурса.

По ее словам, на данный момент поступило уже 40 заявок с эскизами на участие в конкурсе, их продолжат принимать до 1 ноября. Итоги конкурса объявят 1 декабря 2020 года.

Напомним, 25 августа Рада проголосовала за объявление конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба. Этот конкурс - уже четвертый, на котором будут избирать лучший эскиз большого Государственного Герба. Его организация возложена на Кабинет министров.

Позднее Кабмин установил 100 тыс. гривен премии за лучший эскиз большого Государственного Герба. Министерству культуры поручено обеспечить проведение конкурса, а также общественное обсуждение эскиза.

Отметим, что малым Государственным Гербом Украины является Тризуб. Он был утвержден в феврале 1992 года и определялся как главный элемент Большого герба. Однако Большого Герба Украина до сих пор не получила. Геральдисты разработали несколько сотен эскизов, однако ни один из них не был утвержден.

В Конституции Тризуб утвержден как главный элемент большого Государственного Герба. В 1996 году Конституционная комиссия предлагала вписать в окончательный проект Основного закона только один герб, однако в последний момент наличие большого герба было утверждено в 20-й статье.