Владимир Зеленский разрешил тратить деньги из коронавирусного фонда на съемку сериалов

Деньги из коронавирусного фонда теперь выделяются не только на ремонт дорог в Украине, но и на производство телесериалов. Президент с правительством согласовали выделение Минкульту 1 млрд. грн. из фонда борьбы с COVID-19, и теперь на эти деньги в стране будет производиться патриотический контент и создадут новые рабочие места в сфере киноиндустрии.

Правительство одобрило, в частности, производство патриотических сериалов "с целью поддержки создания общественно значимого аудиовизуального контента субъектами кинематографии", в связи с ограничительными мерами в период карантина.

В постановлении сказано, что деньги должны быть потрачены до конца года. В Минкульте этой новости обрадовались и сказали, что в скором времени объявят о старте конкурсного отбора проектов по созданию сериалов.

Недавно глава Укравтодора прокомментировал, почему из коронавирусного фонда деньги идут не на лечение пациентов и профилактику эпидемии, а на ремонт дорог. По его словам, в Украине никогда и не существовало СOVID-фонда, а спецфонд, который финансирует ремонт дорог в стране, был назван "коронавирусным" случайно. Кроме того, в Укравтодор были направлены десятки миллионов, которые до этого планировалось перечислить на программу борьбы с онкозаболеваниями. Не верится, что это было сделано случайно...