Владимир Зеленский разрешил тратить деньги из коронавирусного фонда на съемку сериалов

Деньги из коронавирусного фонда теперь выделяются не только на ремонт дорог в Украине, но и на производство телесериалов. Президент с правительством согласовали выделение Минкульту 1 млрд. грн. из фонда борьбы с COVID-19, и теперь на эти деньги в стране будет производиться патриотический контент и создадут новые рабочие места в сфере киноиндустрии.

Зеленский одобрил выделение денег из коронавирусного фонда на патриотические сериалы

Правительство одобрило, в частности, производство патриотических сериалов "с целью поддержки создания общественно значимого аудиовизуального контента субъектами кинематографии", в связи с ограничительными мерами в период карантина.

В постановлении сказано, что деньги должны быть потрачены до конца года. В Минкульте этой новости обрадовались и сказали, что в скором времени объявят о старте конкурсного отбора проектов по созданию сериалов.

Зеленский одобрил выделение денег из коронавирусного фонда на патриотические сериалы

Недавно глава Укравтодора прокомментировал, почему из коронавирусного фонда деньги идут не на лечение пациентов и профилактику эпидемии, а на ремонт дорог. По его словам, в Украине никогда и не существовало СOVID-фонда, а спецфонд, который финансирует ремонт дорог в стране, был назван "коронавирусным" случайно. Кроме того, в Укравтодор были направлены десятки миллионов, которые до этого планировалось перечислить на программу борьбы с онкозаболеваниями. Не верится, что это было сделано случайно...


: Лобанова Єлизавета, Тудей

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