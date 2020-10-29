Заместитель главы Офиса президента поехал с визитом в Египет

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква вместе с делегацией совершил визит в Арабскую Республику Египет.

Об этом сообщается на сайте ОП.

Отмечается, что Жовква провел переговоры с заместителем министра иностранных дел Египта по вопросам Европы Бадром Абдель Ааты.

"Особое внимание было уделено выполнению договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Владимира Зеленского и президента Египта Абдель Фаттаха Аль-Сиси, который состоялся 24 июля этого года. Стороны подчеркнули, что дружеские личные контакты между главами двух государств являются надежной основой для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества Украины и Египта", - отметили в ОП.

Жовква также провел переговоры с министром государственных предприятий Гишамом Тауфиком, министром торговли и промышленности Невином Гамеа и министром международного сотрудничества Ранией Аль-Машат. Во время встреч состоялся обмен мнениями о путях оптимизации существующих и создания новых эффективных инструментов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Также была достигнута договоренность о проведении в 2021 году в Каире очередного, восьмого, заседания Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.

Фото: Офис президента

"Украину и Египет объединяет общая задача дальнейшего наращивания объемов двустороннего товарооборота, который в 2019 году составил рекордные 2,6 миллиарда долларов США , а за девять месяцев текущего года - почти 1,3 миллиарда долларов США . Для этого сегодня мы достигли важной договоренности начать переговоры о заключении соглашения о предоставлении преференциальных условий доступа к рынкам сторон (Preferential Trade Agreement)", - отметил Жовква.

Отдельно собеседники обсудили сотрудничество в туристической отрасли.

"Именно украинские туристы стали первыми гостями египетских курортов после восстановления Египтом в июле 2020 года международного авиационного сообщения. Всего в 2019 году Египет посетили почти 1,5 миллиона туристов из Украины", - отметил Жовква.

Заместитель главы ОП также посетил Египетское космическое агентство и провел встречу с его главой Мухаммадом Аль-Куси и ведущими египетскими специалистами в области космических исследований, многие из которых стажировались или обучались в Украине.

"По результатам встречи подтвержден общий настрой заключить в ближайшее время Меморандум о взаимопонимании между Государственным космическим агентством Украины и Египетским космическим агентством. Такой документ станет хорошей основой для реализации совместных проектов двух стран в области космоса и мирного использования космического пространства", - говорится в сообщении.

Жовква также отдельно обсудил с египетскими чиновниками вопрос заключенного в Египте украинского гражданина Эдварда Чикоша и важности его возвращения в Украину. Заместитель главы ОП лично посетил Чикоша в тюрьме Канатир в пригороде Каира.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предложил египетской компании Orascom Investment Holding инвестировать в Украину.