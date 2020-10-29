В НАПК заявили, что Конституционный суд заблокировал назначение руководящих кадров органов власти

В Агентстве считают, что фактически заблокирована реализация результатов местных выборов.

В НАПК заявили, что Конституционный суд заблокировал назначение руководящих кадров органов власти
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка

Конституционный суд заблокировал назначение руководящих кадров органов власти своим решением о лишении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) доступа в государственные реестры, необходимого для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности.

Это касается и победителей местных выборов, сообщили на странице НАПК в Facebook.

"Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен. КСУ фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов", - говорится в сообщении.

В НАПК напомнили, что назначение кандидатов на должности глав областных, районных советов и их заместителей возможно лишь после прохождения ими спецпроверок.

"Конституционный Суд своим решением не только уничтожает антикоррупционную систему в Украине, но и парализует работу органов местного самоуправления и всего государственного аппарата", - отметил глава НАПК.

Напомним, что 27 октября КС признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. На закрытом заседании отменена статья 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), а также принято решение относительно нормы о незаконном обогащении, электронном декларировании, полномочиях Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Соответствующее решение принято по представлению 47 народных депутатов фракции "ОПЗЖ" от 4 августа о конституционности отдельных положений закона "О предупреждении коррупции", Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса и других связанных с ними законов Украины.

Представитель президента Украины в КСУ, народный депутат (фракция "Слуга народа") Федор Вениславский считает, что решение КСУ было принято с нарушением регламента и имеет признаки конфликта интересов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил.

Национальное агентство по предупреждению коррупции считает, что КС отменил статью Уголовного кодекса об уголовной ответственности за недостоверное декларирование "из-за собственных интересов". НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у двух судей Конституционного Суда - Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Эти судьи голосовали за отмену уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

28 октября Конституционный суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

В частности, Конституционный суд полностью отменил п. 8 ст. 11, который определял следующие полномочия НАПК: "осуществление в порядке, определенном настоящим Законом, контроля и проверки деклараций субъектов декларирования, хранение и обнародование таких деклараций, проведение мониторинга образа жизни субъектов декларирования".

То есть электронное декларирование в Украине с 28 октября фактически ликвидировано. Вчера с 19.00 Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций о доходах во исполнение решения КС.

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