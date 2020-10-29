Аппарат Рады отменил лишение журналистов более 20 СМИ аккредитации

Пресс-секретарь Аппарата извинилась за предыдущее решение.

Аппарат Рады отменил лишение журналистов более 20 СМИ аккредитации
Фото: president.gov.ua

Аппарат Верховной Рады отменил решение о лишении аккредитации более 100 журналистов, в частности расследователей "Слідство. Інфо".

Пресс-секретарь Аппарата парламента Ирина Кармелюк сообщила о возобновлении аккредитации на своей странице в Facebook.

"Уважаемые коллеги журналисты! Предварительное решение о прекращении аккредитации отменено. Извините за такое решение!" - написала она.

О лишении аккредитации вчера сообщили журналисты "Слідство. Інфо". Им запретили посещать заседания, аргументируя это не всесторонним освещением работы парламента. Журналисты отметили, что считают это наступлением на свободу слова.

Всего посещать Раду запретили журналистам 22 СМИ (около сотни корреспондентов).

Спикер парламента Дмитрий Разумков поручил пересмотреть решение о запрете журналистам более 20 изданий посещать парламент.

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