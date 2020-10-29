Действующий мэр Бахмута Рева в седьмой раз выиграл выборы

В городской совет проходят четыре партии.

Действующий мэр Бахмута Рева в седьмой раз выиграл выборы
Фото: предоставлено авторами

В городе Бахмут, что в Донецкой области, городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты местных выборов в Бахмутской объединенной территориальной общине.

Об этом сообщает "Суспільне".

Так, городским головой Бахмута в седьмой раз стал действующий мэр Алексей Рева, за которого проголосовали 77,99% избирателей. Всего за кресло мэра боролись 9 кандидатов.

"У нас было общее количество избирателей, включенных в списки, - это 59 тысяч 655. Проголосовало 24 тысячи 349 человек. Наибольшее количество голосов набрал Рева Алексей Александрович - 18 734, это 77,99%", - рассказала заместитель главы Бахмутской городской ТИК Татьяна Гавжеева.

В городской совет прошло четыре партии - "Порядок" получит 15 мандатов, ОПЗЖ - 11, "Слуга народа" - 9 и "Оппоблок" - 3.

По словам Гавжеевой, второго тура выборов на должность городского головы в Бахмуте не будет.

Напомним, в июне 2017 года Артемовский городской суд Донецкой области признал мэра Бахмута Алексея Реву виновным в совершении административных коррупционных правонарушений. В марте того же года Нацагентство по предупреждению коррупции передало в суд два протокола об административных правонарушениях относительно Ревы.

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