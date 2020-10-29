Шмыгаль заявил о "быстром сближении" позиций Украины и МВФ

Он также отметил, что прочные партнерские отношения с МВФ - это залог долгосрочной стабильности Украины.

Шмыгаль заявил о "быстром сближении" позиций Украины и МВФ
Фото: https://www.kmu.gov.ua

Глава правительства Денис Шмыгаль заявляет о "быстром сближении" позиций Украины и Международного валютного фонда (МВФ) по результатам встречи с представителями Фонда 28 октября.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Быстро сближаем позиции с МВФ. Провели только что продуктивную встречу с нашими международными партнерами из Фонда. Украине удалось существенно продвинуться в выполнении своих обязательств", - написал Шмыгаль.

Он также отметил, что прочные партнерские отношения с МВФ - это залог долгосрочной стабильности Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина на сегодня не может отказаться от кредитования со стороны МВФ.

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