Шмыгаль заявил о "быстром сближении" позиций Украины и МВФ

Он также отметил, что прочные партнерские отношения с МВФ - это залог долгосрочной стабильности Украины.

Глава правительства Денис Шмыгаль заявляет о "быстром сближении" позиций Украины и Международного валютного фонда (МВФ) по результатам встречи с представителями Фонда 28 октября.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Быстро сближаем позиции с МВФ . Провели только что продуктивную встречу с нашими международными партнерами из Фонда. Украине удалось существенно продвинуться в выполнении своих обязательств", - написал Шмыгаль.

Он также отметил, что прочные партнерские отношения с МВФ - это залог долгосрочной стабильности Украины.