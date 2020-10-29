Зеленский обсудит с Высшим советом правосудия судьбу Окружного админсуда Киева

Так президент отреагировал на петицию о ликвидации Окружного админсуда Киева, набравшую необходимое количество подписей.

Зеленский обсудит с Высшим советом правосудия судьбу Окружного админсуда Киева
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует консультации с Высшим советом правосудия в отношении решения вопроса Окружного административного суда города Киева (ОАСК).

Об этом говорится в ответе на петицию, опубликованную на сайте главы державы.

"Порядок образования и ликвидации судов четко урегулирован на законодательном уровне. В соответствии с частью второй статьи 125 Конституции Украины, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду Украины президент Украины после консультаций с Высшим советом правосудия. По результатам рассмотрения петиции Президент поручил начать соответствующие консультации с Высшим советом правосудия", - говорится в ответе.

Отмечается, что соответствующее решение принято для выработки прозрачной и корректной процедуры, которая позволила бы решить вопрос Окружного админсуда Киева, а также "снять определенное напряжение" в обществе относительно этой ситуации.

Петиция о ликвидации ОАСК была создана 30 июля, ее инициатором является украинский журналист Даниил Мокрик. В обращении предлагается распустить ОАСК в связи с "полной потерей авторитета".

26 октября петиция набрала 25 тыс. подписей, необходимых для рассмотрения ее главой государства.

Напомним, в июле 2020-го Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрение главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку. Подозрения объявили еще нескольким судьям ОАСК. По данным следствия, указанные лица, всего 12, действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.

1 сентября Национальное антикоррупционное бюро обнародовало новые материалы так называемых пленок Окружного административного суда города Киева, касающихся возможных связей главы ОАСК Павла Вовка с Высшим советом правосудия.

По данным следствия, воплощая план захвата государственной власти, глава ОАСК использовал свой широкий круг связей в этих органах.

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