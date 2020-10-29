Глава ОАСК Вовк снова не пришел на заседание по избранию меры пресечения

Глава Окружного административного суда Павел Вовк в очередной раз не явился на заседание по избранию меры пресечения.

В связи с этим заседание во второй раз отложили, сообщили на странице Высшего антикоррупционного суда в Facebook.

"Заседание не состоялось, поскольку подозреваемый и его защитники во второй раз не явились в суд. Следующее судебное заседание запланировано на 10:00 5 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Павла Вовка и других судей ОАСК подозревают в создании преступной организации и захвате власти.

17 июля главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК, главе Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам было сообщено о подозрении. Им инкриминируют создание преступной организации и захват власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. На этих записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

По версии следствия, подозреваемые принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче поддельных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

22 октября ВАКС перенес заседание по избранию меры пресечения Павлу Вовку и одному из судей Игорю Погрибниченко, потому что на него не явились подозреваемые и их защитники.