В Минюсте обещают возобновить действие антикоррупционного законодательства

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявляет, что действие норм антикоррупционного законодательства, признанные решением Конституционного суда Украины неконституционными, будет восстановлено.

Об этом он сообщил в Facebook.

Он отметил, что КСУ не отменял именно электронное декларирование или уголовную ответственность за незаконное обогащение. Так же остался действовать и электронный реестр деклараций, хотя доступ к его данным будет ограничен.

"Мы (Верховная Рада, Офис президента, Кабмин и экспертное сообщество) достаточно быстро выработаем законопроект, ограничим (или вообще исключим) влияние НАПК на судей. Скорее всего, судьи получат свой отдельный механизм контроля за состоянием и расходами, не уступающий НАПК. То есть антикоррупционный контроль за судьями будет сохранен. Ну и действие норм антикоррупционного законодательства будет восстановлено. Декларирование недостоверной информации (или недекларирование) придется наказывать более мягко, через административную ответственность. Но и по Уголовному кодексу санкции были не слишком драконовскими, поэтому разительных изменений не произойдет", - сообщил министр.

Напомним, сегодня Конституционный суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

В частности был полностью отменен п. 8 ст. 11, который определял следующее полномочия НАПК: "осуществление в порядке, определенном настоящим Законом, контроля и проверки деклараций субъектов декларирования, хранения и обнародования таких деклараций, проведение мониторинга образа жизни субъектов декларирования". То есть электронное декларирование в Украине с сегодняшнего дня ликвидировано.