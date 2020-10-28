В Минюсте обещают возобновить действие антикоррупционного законодательства
Антикоррупционный контроль за судьями будет сохранен.
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявляет, что действие норм антикоррупционного законодательства, признанные решением Конституционного суда Украины неконституционными, будет восстановлено.
Об этом он сообщил в Facebook.
Он отметил, что КСУ не отменял именно электронное декларирование или уголовную ответственность за незаконное обогащение. Так же остался действовать и электронный реестр деклараций, хотя доступ к его данным будет ограничен.
"Мы (Верховная Рада, Офис президента, Кабмин и экспертное сообщество) достаточно быстро выработаем законопроект, ограничим (или вообще исключим) влияние НАПК на судей. Скорее всего, судьи получат свой отдельный механизм контроля за состоянием и расходами, не уступающий НАПК. То есть антикоррупционный контроль за судьями будет сохранен. Ну и действие норм антикоррупционного законодательства будет восстановлено. Декларирование недостоверной информации (или недекларирование) придется наказывать более мягко, через административную ответственность. Но и по Уголовному кодексу санкции были не слишком драконовскими, поэтому разительных изменений не произойдет", - сообщил министр.
Напомним, сегодня Конституционный суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.
В частности был полностью отменен п. 8 ст. 11, который определял следующее полномочия НАПК: "осуществление в порядке, определенном настоящим Законом, контроля и проверки деклараций субъектов декларирования, хранения и обнародования таких деклараций, проведение мониторинга образа жизни субъектов декларирования". То есть электронное декларирование в Украине с сегодняшнего дня ликвидировано.