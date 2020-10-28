НАПК закрыл Единый реестр электронных деклараций

Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций о доходах.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

"Это означает, что государственные органы и общественность больше не имеют открытого круглосуточного доступа к электронным деклараций чиновников, а НАПК прекращает их проверку, хранение и обнародование", - говорится в сообщении.

Реестр недоступен с 19:00 28 октября.

Глава НАПК Александр Новиков назвал закрытие реестра "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы в Украине".

"Надеемся, что законодатели не будут игнорировать эту ситуацию, а у Украині еще будет шанс на государственный аппарат без коррупции", - отметил он.

Напомним, сегодня Конституционный суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

В частности был полностью отменен п. 8 ст. 11, который определял следующее полномочия НАПК: "осуществление в порядке, определенном настоящим Законом, контроля и проверки деклараций субъектов декларирования, хранения и обнародования таких деклараций, проведение мониторинга образа жизни субъектов декларирования". То есть электронное декларирование в Украине с сегодняшнего дня ликвидировано.