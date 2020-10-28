ТКГ договорилась об открытии КПВВ "Золотое" и "Счастье" 10 ноября

Глава украинской делегации также предложил подготовить план действий для разблокирования переговоров.

Сегодня состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в формате видеоконференции.

Об этом сообщает Офис президента.

В начале заседания глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил в течение недели подготовить с участием представителей Украины, РоSSии и ОБСЕ план действий с целью разблокирования переговоров ТКГ и дальнейших шагов во исполнение "минских договоренностей".

"Украина также подготовит свой проект плана действий. Поэтому предлагаем через неделю досрочно собрать заседание ТКГ, чтобы продемонстрировать нашу готовность решить насущные вопросы работы", - сказал Кравчук.

Участники заседания также договорились о дате открытия двух контрольных пунктов въезда/выезда на Луганщине - "Золотое" и "Счастье" - 10 ноября.

Первый заместитель главы украинской делегации Алексей Резников заверил, что Украина готова открыть оба КПВВ в определенную дату. Также отмечается, что инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта.

В рамках рабочей группы по вопросам безопасности специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау отметила готовность сторон поддерживать постоянный режим прекращения огня. Она также призвала участников ТКГ продолжить работу по выработке координационного механизма для контроля за соблюдением режима тишины.

Напомним, ранее командование ООС сообщил, что из-за распространения коронавируса приостанавливает пропуск на КПВВ "Станица Луганская" до 15 ноября.

19 октября сообщалось, что обустройство дополнительного пункта пропуска через линию разграничения в городе Счастье уже почти завершено. Его сооружение осуществляется в два этапа. Сначала обустраивается пешеходное сообщение, потом - автомобильное.

Единственный автомобильный пункт пересечения линии разграничения в Луганской области КПВВ "Золотое" закрыли в 2016 году.

Сейчас в Луганской области открыт только один КПВВ - в Станице Луганской. В июне через этот КПВВ линию соприкосновения с временно оккупированной территорией Луганской области пересекло 14500 человек и более 600 единиц техники.