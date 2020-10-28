Разумков поручил пересмотреть решение о запрете некоторым журналистам посещать Раду

Спикер Рады требует "взвешенного решения" относительно перечня СМИ и оснований для лишения аккредитации.

Разумков поручил пересмотреть решение о запрете некоторым журналистам посещать Раду
Дмитро Разумков
Фото: Анна Стешенко

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил пересмотреть решение о запрете журналистам более 20 изданий посещать парламент.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Ольга Туний.

По ее словам, Разумков требует "взвешенного решения" относительно перечня СМИ и оснований для лишения аккредитации.

"Уважаемые коллеги-журналисты! Находясь с визитом в Германии, мы с удивлением узнали о предложении пресс-службы Аппарата Верховной Рады Украины о лишении некоторых СМИ аккредитации. Понимая важность беспристрастного и объективного освещения работы Верховной Рады, Дмитрий Разумков дал срочное поручение пресс-службе Аппарата ВР пересмотреть и принять взвешенное решение относительно перечня СМИ и оснований лишения аккредитации", - написала Туний.

Она добавила, что журналисты таких проектов, как "Следствие. Инфо" имеют неоспоримое право доступа к первоисточникам в парламенте и гарантированное право на журналистскую деятельность.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова запретил журналистам "Слідство.Інфо" посещать заседания. Также аккредитации были лишены журналисты 22 СМИ (около 100 корреспондентов) из-за того, что они "не всесторонне освещают работу парламента".

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