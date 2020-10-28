Разумков поручил пересмотреть решение о запрете некоторым журналистам посещать Раду

Спикер Рады требует "взвешенного решения" относительно перечня СМИ и оснований для лишения аккредитации.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил пересмотреть решение о запрете журналистам более 20 изданий посещать парламент.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Ольга Туний.

По ее словам, Разумков требует "взвешенного решения" относительно перечня СМИ и оснований для лишения аккредитации.

"Уважаемые коллеги-журналисты! Находясь с визитом в Германии, мы с удивлением узнали о предложении пресс-службы Аппарата Верховной Рады Украины о лишении некоторых СМИ аккредитации. Понимая важность беспристрастного и объективного освещения работы Верховной Рады, Дмитрий Разумков дал срочное поручение пресс-службе Аппарата ВР пересмотреть и принять взвешенное решение относительно перечня СМИ и оснований лишения аккредитации", - написала Туний.

Она добавила, что журналисты таких проектов, как "Следствие. Инфо" имеют неоспоримое право доступа к первоисточникам в парламенте и гарантированное право на журналистскую деятельность.