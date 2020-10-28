КСУ обнародовал решение об отмене электронного декларирования

Конституционный суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Решение опубликовано на сайте КС.

В частности Конституционный суд полностью отменил п. 8 ст. 11, который определял следующие полномочия НАПК: "осуществление в порядке, определенном настоящим Законом, контроля и проверки деклараций субъектов декларирования, хранения и обнародования таких деклараций, проведение мониторинга образа жизни субъектов декларирования".

То есть электронное декларирование в Украине с сегодняшнего дня ликвидировано.

"КС считает, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений", - говорится в мотивировочной части решения.

Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что закрывает реестр электронных деклараций во исполнение решения КС. Об этом сообщил в комментарии "Украинской правде" руководитель НАПК Александр Новиков.

"Конституционный суд признал 27 числа неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как себя, так и всех лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины. Не будет реестра деклараций [с 18 часов на сайте]", - сказал Новиков.

Он считает, что решение Конституционного суда возвращает Украину не в 2013 год, а в 1991, когда вообще в принципе не существовало никакого антикоррупционного законодательства.

Напомним, 27 октября КС признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. На закрытом заседании КС отменил статью 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), а также принял решение относительно нормы о незаконном обогащении, электронном декларировании, полномочиях Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Соответствующее решение принято по представлению 47 народных депутатов фракции "ОПЗЖ" от 4 августа о конституционности отдельных положений закона "О предупреждении коррупции», Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса и других связанных с ними законов Украины.

Представитель президента Украины в КСУ, народный депутат (фракция "Слуга народа") Федор Вениславский считает, что решение КСУ было принято с нарушением регламента и имеет признаки конфликта интересов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил.

Национальное агентство по предупреждению коррупции считает, что КС отменил статью Уголовного кодекса об уголовной ответственности за недостоверное декларирование "из-за собственных интересов".