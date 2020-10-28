"Европейская солидарность" поддержала перед вторым туром в Черкассах кандидата от "Голоса"

Порошенко призвал присоединиться и другие политические силы.

"Европейская солидарность" поддержала перед вторым туром в Черкассах кандидата от "Голоса"
Фото: eurosolidarity.org

Партия «Европейская Солидарность» поддержала на выборах городского головы Черкасс кандидата от «Голоса» Виктора Евпака. Об этом сообщил во время совместного брифинга в Центральном штабе партии «Европейская Солидарность» экс-президент, лидер партии Петр Порошенко.

«Накануне второго тура местных выборов, где кандидаты от проевропейских, евроатлантических сил прошли во второй тур, мы хотим без каких-либо условий сделать первый, но очень важный шаг. В этих условиях мы - наша партия и я как ее председатель - приняли решение о поддержке кандидата в мэры города Черкассы от партии "Голос" Виктора Евпака. Точнее, одно условие было - я могу быть откровенным - и эта речь была такова, что Виктор должен победить», - отметил Порошенко.

При этом он призвал и другие "проевропейские евроатлантические украинские политические силы" также поддержать Евпака.

«Я твердо убежден, что примеру, который продемонстрировала "Европейская Солидарность" в Черкассах, последуют и другие политические силы для того, чтобы продемонстрировать объединение в тех областных центрах, в городах, где будет проходить второй тур выборов», - говорит Порошенко.

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