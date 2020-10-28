Блогер Арестович стал советником ТКГ по информационной политике

Сегодня украинская сторона предложила координаторам процесса представить до 4 ноября свой вариант "Плана действий".

Украинский военный и политический обозреватель, актер и блогер Алексей Арестович назначен советником по информационной политике Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Пользуясь случаем, сообщаю, что решением Главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Л. Кравчука (президента Украины в 1991-94 гг), меня назначили советником делегации по информационной политике с полномочиями «единого голоса» по информированию СМИ , международных партнеров и народа Украины", - написал Арестович.

Он призвал СМИ обращаться к нему за комментариями по вопросам, связанным с работой делегации. Средства и формы более тесного сотрудничества Арестович пообещал определить позже.

Арестович сообщил, что сегодня украинская сторона предложила координаторам процесса представить до 4 ноября свой вариант "Плана действий" по интенсификации процесса мирного урегулирования.

"Напомню, что 16 сентября 2020 года роSSийская сторона заблокировала работу трех из четырех подгрупп в рамках ТКГ. Полномочный представитель ОБСЕ , посол Пьер Морель заявил, что дело заключается в базисе переговоров, который бы позволил сдвинуть вперед процесс выполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне в рамках Нормандского формата.

Только благодаря инициативе украинской делегации таким базисом было признано предложение Леонида Кравчука создать под эгидой ОБСЕ «План действий», учитывающий в первую очередь вопросы безопасности и гуманитарные вопросы", - написал он.

Следующее заседание ТКГ запланировано в период с 5 по 10 ноября.

Напомним, ранее украинский дипломат Маркиян Лубкивский сообщил, что отказался занять пост спикера украинской делегации в ТКГ.