Шмыгаль объяснил перераспределение средств, предназначенных для лечения онкобольных

Глава правительства назвал манипуляцией сообщение о том, что предназначенные для онкобольных средства пошли на дороги.

Шмыгаль объяснил перераспределение средств, предназначенных для лечения онкобольных
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, каким образом Кабмин перераспределил средства, предназначенные для лечения онкобольных.

Об этом глава правительства написал в Telegram.

"Вчера в СМИ, к сожалению, была распространена манипуляция о том, что якобы средства, которые предназначались для онкобольных, пошли на дороги. Для меня лично очень важно прояснить ситуацию, чтобы закрыть этот вопрос. Во-первых, в 2020 году выделено рекордное количество средств на лечение онкобольных. В целом на 40% больше, чем в прошлом году, и вдвое больше, чем в 2018-м", - написал Шмыгаль.

По его словам, с сентября этого года Кабмин почти в 5 раз увеличил тариф на диагностику и химиотерапевтическое лечение онкозаболеваний у детей. Это означает, что заведения, в которых лечат маленьких пациентов, получат больше, чтобы оказывать качественную помощь.

"А сегодня у нас на повестке дня постановление о перенаправлении части средств по строительству дорог на социальную поддержку шахтеров, а также на финансирование Фонда безработицы", - добавил премьер.

Напомним, вчера стало известно, что Кабинет министров Украины перенаправил 61,5 млн грн из проекта "Совершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине" на ремонт дорог в Львовской области. Согласно распоряжению правительства, всего по бюджетной программе перераспределили 104,7 млн грн. Так, Государственное агентство автомобильных дорог Украины на ремонт дорог общего пользования в Львовской области получит 60% от этой суммы. Еще 33,2 млн грн ушло Министерству образования и науки - в частности на реставрацию главного корпуса ЛНУ им. Ивана Франко, а 10 млн - Министерству энергетики на развитие мощностей Новоконстантиновской шахты.

В Кабмине объяснили, что перераспределение средств позволит реализовать незавершенный проект по диагностике онкологических заболеваний в 2021-м.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Харьковщине неизвестные в масках избили экс-министра ШвайкуНа Харьковщине неизвестные в масках избили экс-министра Швайку
Дело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейцаДело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейца
На Донбассе погиб роSSийский наемник, который командовал батальоном "Призрак"На Донбассе погиб роSSийский наемник, который командовал батальоном "Призрак"
Активистка Femen обнажилась перед посольством Польши в КиевеАктивистка Femen обнажилась перед посольством Польши в Киеве
Зеленский подписал указ о праздновании 30-й годовщины независимости УкраиныЗеленский подписал указ о праздновании 30-й годовщины независимости Украины
Блок рекламы


Похожие новости
В Нацбанке объяснили, почему урезали полномочия РожковойВ Нацбанке объяснили, почему урезали полномочия Рожковой
Шмыгаль: правительство подготовило более 100 актов для выполнения Соглашения об ассоциации с ЕСШмыгаль: правительство подготовило более 100 актов для выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС
Шмыгаль призвал регионы подать предложения о мобильных госпиталях и расширении коечного фондаШмыгаль призвал регионы подать предложения о мобильных госпиталях и расширении коечного фонда
СБУ разоблачила факты принудительного вовлечения жителей ОРДЛО в группировки боевиковСБУ разоблачила факты принудительного вовлечения жителей ОРДЛО в группировки боевиков
Кличко поддержал идею волонтеров о сборе средств на маски для избирателейКличко поддержал идею волонтеров о сборе средств на маски для избирателей
Советник президента объяснил задержку с траншем от МВФСоветник президента объяснил задержку с траншем от МВФ
Офис президента объяснил вопрос Зеленского об уменьшении количества нардеповОфис президента объяснил вопрос Зеленского об уменьшении количества нардепов
Разумков: дополнительные средства на "опрос Зеленского" не предвидятсяРазумков: дополнительные средства на "опрос Зеленского" не предвидятся
В ЦИК объяснили, как проголосовать на самоизоляцииВ ЦИК объяснили, как проголосовать на самоизоляции
Шмыгаль призвал регионы воздержаться от проведения массовых мероприятийШмыгаль призвал регионы воздержаться от проведения массовых мероприятий
Последние новости
Подгружаем последние новости