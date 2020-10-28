Шмыгаль объяснил перераспределение средств, предназначенных для лечения онкобольных

Глава правительства назвал манипуляцией сообщение о том, что предназначенные для онкобольных средства пошли на дороги.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, каким образом Кабмин перераспределил средства, предназначенные для лечения онкобольных.

Об этом глава правительства написал в Telegram.

"Вчера в СМИ , к сожалению, была распространена манипуляция о том, что якобы средства, которые предназначались для онкобольных, пошли на дороги. Для меня лично очень важно прояснить ситуацию, чтобы закрыть этот вопрос. Во-первых, в 2020 году выделено рекордное количество средств на лечение онкобольных. В целом на 40% больше, чем в прошлом году, и вдвое больше, чем в 2018-м", - написал Шмыгаль.

По его словам, с сентября этого года Кабмин почти в 5 раз увеличил тариф на диагностику и химиотерапевтическое лечение онкозаболеваний у детей. Это означает, что заведения, в которых лечат маленьких пациентов, получат больше, чтобы оказывать качественную помощь.

"А сегодня у нас на повестке дня постановление о перенаправлении части средств по строительству дорог на социальную поддержку шахтеров, а также на финансирование Фонда безработицы", - добавил премьер.

Напомним, вчера стало известно, что Кабинет министров Украины перенаправил 61,5 млн грн из проекта "Совершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине" на ремонт дорог в Львовской области. Согласно распоряжению правительства, всего по бюджетной программе перераспределили 104,7 млн грн. Так, Государственное агентство автомобильных дорог Украины на ремонт дорог общего пользования в Львовской области получит 60% от этой суммы. Еще 33,2 млн грн ушло Министерству образования и науки - в частности на реставрацию главного корпуса ЛНУ им. Ивана Франко, а 10 млн - Министерству энергетики на развитие мощностей Новоконстантиновской шахты.

В Кабмине объяснили, что перераспределение средств позволит реализовать незавершенный проект по диагностике онкологических заболеваний в 2021-м.