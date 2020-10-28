Шовковский прошел в Киевгорсовет

Фото: http://klichko.org/

Александр Шовковский, который в настоящее время является ассистентом главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, прошел в депутаты Киевского городского совета от партии "УДАР", лидером которой является мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Telegram Сони Кошкиной.

Партия получила 30 мандатов в Киевраде, у Шовковского перед местными выборами был 2-й номер в списке.

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября.