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2020-10-28
Шовковский прошел в Киевгорсовет
Тренер сборной Украины баллотировался от партии Кличко.
Фото: http://klichko.org/
Александр Шовковский, который в настоящее время является ассистентом главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, прошел в депутаты Киевского городского совета от партии "УДАР", лидером которой является мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Telegram Сони Кошкиной.
Партия получила 30 мандатов в Киевраде, у Шовковского перед местными выборами был 2-й номер в списке.