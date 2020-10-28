Лубкивский отказался стать спикером украинской делегации в ТКГ

Дипломат пояснил, что "несколько иначе" увидел свою возможную роль в плоскостях безопасности и дипломатии.

Лубкивский отказался стать спикером украинской делегации в ТКГ

Дипломат Маркиян Лубкивский отказался занять пост спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по регулированию ситуации на Донбассе.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Друзья, я не принял приглашение присоединиться к работе украинской делегации в Трехсторонней Контактной Группе в качестве спикера. Я благодарен главе украинской делегации в ТКГ и офису президента за их предложение. Однако в ходе консультаций и, в частности, командировки в Республику Хорватия в составе правительственной делегации во главе с вице-премьер-министром Алексеем Резниковим, я несколько иначе увидел свою возможную роль, которая больше находится в плоскостях безопасности и дипломатии на основе, среди прочего, и Балканского опыта", - написал Лубкивский.

Он добавил, что готов "бескорыстно и в полной мере" делиться своими наработками на пользу Украине и украинскому народу.

"Именно поэтому после выздоровления (Лубкивский заболел коронавирусом, - ред.) я завершу консультации с вице-премьер-министром Резниковым относительно формата моего потенциального привлечения к делу реинтеграции временно оккупированных территорий, которое является неотъемлемой составляющей полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины", - добавил Лубкивский.

Напомним, 30 сентября стало известно, что в украинской делегации в ТКГ появится официальный спикер. Сообщалось, что эту должность займет Лубкивский. На следующий день дипломат подтвердил, что ему предложили стать спикером, но отметил, что для принятия решения ему понадобится несколько дней.

Лубкивский - украинский дипломат, политический и общественный деятель. В 2003-2004 годах он возглавлял пресс-службу Министерства иностранных дел. С декабря 2006 года по май 2009-го был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Хорватии (по совместительству в Боснии и Герцеговине).

В 2014 году стал советником главы Службы безопасности, занимался вопросами информационной политики и связей с общественностью, координировал коммуникацию СБУ со СМИ. Ушел с должности в июне 2015 после отставки главы СБУ Валентина Наливайченко.

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