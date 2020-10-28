Комитет свободы слова запретил журналистам "Слідство.Инфо" ходить в Раду

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова запретил журналистам "Слідство.Інфо" посещать заседания и лишил их аккредитации.

Об этом сообщила главный редактор издания Анна Бабинец.

"Мы получили письмо от пресс-службы о том, что все журналисты нашего агентства лишены аккредитации, поскольку мы не всесторонне освещаем работу Верховной Рады. Серьезно?.. Какой еще всесторонности вам надо? То есть депутатов, которые не ходят на работу, вы не лишаете мандата, а журналистов, которые разоблачают парламентариев, лишаете аккредитации?", - написала она в фейсбуке.

Бабинец отметила, что видит в таком решении наступление на свободу слова и давление на независимые медиа со стороны госорганов.

"Будем его оспаривать и обязательно сообщим об этом всем влиятельным международным организациям", - добавила она.

Согласно протоколу заседания Комитета от 20 октября, посещать Раду запретили журналистам 22 СМИ (около сотни корреспондентов).

Сообщается, что такое решение было принято после обращения руководителя пресс-службы Аппарата Рады Ирины Кармелюк.

"На сегодня в парламенте аккредитовано 2934 человека от 512 СМИ . Поскольку процедура регистрации СМИ очень простая, то людей аккредитуется просто множество, они валом идут. Мы осуществляем раз в год проверку и некоторым СМИ посылаем письма с просьбой предоставить материалы о работе парламента. На запрос к 22 СМИ ответили только 3, а другие не предоставили. Если человек не пишет и им это удостоверение нужно только чтобы проходить, то это нечестно по отношению к тем журналистам, которые пишут и работают, и они ограничены в доступе. Ну, есть же события, на которых небольшое количество журналистов может присутствовать", - отметила Кармелюк.

Она добавила, что, если журналисты докажут, что освещают работу Рады, то им могут восстановить аккредитацию.

На сообщение в соцсетях и в СМИ отреагировала нардеп от "Слуги народа" и член комитета по вопросам свободы слова Татьяна Цыба, которая присутствовала на заседании комитета. Она отметила, что такой вопрос действительно рассматривали и выносили по нему решения. В то же время Цыба заявила, что "комитет не знакомился со списком, чтобы не получить обвинения в ангажированности и разделении журналистов на хороших/плохих".

Напомним, в марте после начала карантина в Раде ввели новые правила для представителей СМИ . В здание разрешили заходить не более чем по одному журналисту от издания или одной съемочной группе телеканала.

Ложу прессы открыли только в начале июня. При условии, что одновременно там будет находиться до 30 человек.

Планировалось, что с сентября журналисты вернутся к работе в кулуарах Верховной Рады, но ухудшение эпидемической ситуации заставило руководство парламента отказаться от этой идеи.