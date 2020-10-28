Производители настоек должны платить акциз на спирт, - Стефанишина

Депутат напомнила, что соответствующий законопроект был подготовлен еще год назад.

Производители настоек должны платить акциз на спирт, - Стефанишина
Фото: unian.ua

Чтобы лекарства не превращались в доступный алкоголь, Министерство здравоохранения Украины должно прекратить выдавать квоты на безакцизную продажу этилового спирта производителям настоек. Так считает народный депутат от партии «Голос», экс-заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина. О последствиях немедицинского использования "Настойки боярышника" в Украине она написала в личном блоге на "Украинской правде".

В частности, среди таких последствий депутат называет ухудшение состояния общественного здоровья и потери госбюджета. Решить проблему, по мнению Стефанишиной, можно, сделав спирт для фармацевтики подакцизным.

«Еще в прошлом году был подготовлен проект изменений в постановление Кабинета Министров «Вопросы использования спирта этилового для производства лекарственных средств» №19 от 05.01.2011 года, позволяющее производителям настоек покупать этиловый спирт без уплаты акциза. Этот проект предусматривает отмену квот производителей настоек на безакцизный спирт. То есть заставляет их платить акциз - как это делают производители алкогольных напитков. Но действующему руководству Минздрава такие нововведения почему-то неинтересны, - написала народный депутат. - Почему нынешний министр здравоохранения Максим Степанов медлит с подачей этих изменений уже почти семь месяцев пребывания в должности - большой вопрос. Ведь проект постановления и все необходимые цифры давно лежат на его столе».

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