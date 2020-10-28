Полицейские Киевщины разоблачили в Василькове подкуп избирателей

Полицейские Киевщины разоблачили в Василькове подкуп избирателей

Полицейские Киевщины сообщили о подозрении двум злоумышленникам, которые через мессенджер организовали подкуп избирателей в Василькове (Киевская обл.). В день голосования злоумышленники организовали незаконный подвоз людей из столицы на избирательные участки города, за голосование за нужных кандидатов обещали вознаграждение 600 гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения отдела коммуникации полиции Киевской области.

Оперативники Управления уголовного розыска и сотрудники Следственного управления полиции Киевщины разоблачили преступную деятельность двух молодых людей. 

Установлено, что 30-летний киевлянин, сговорившись с 29-летним ранее судимым соратником, организовали подкуп избирателей во время проведения местных выборов. 

Для реализации своих намерений злоумышленники через мессенджер-канал подыскали лиц, которые согласились на участие в голосовании за определенных кандидатов. За это они обещали им денежное вознаграждение – 600 гривен.

В день голосования они организовали незаконный подвоз людей из столицы на избирательные участки города Васильков. Однако осуществить свой преступный умысел не смогли – правоохранители остановили их вблизи поселка Глеваха.

Полицейские провели неотложный обыск и обнаружили в автомобиле 30-летнего киевлянина ряд вещественных доказательств и запрещенных вещей, среди них заметки с указанием избирательных участков и фамилиями конкретных кандидатов, за которых избиратели должны были отдать свой голос.

Также у злоумышленников полицейские изъяли пакет и свертки с порошкообразным веществом, устройство для курения с остатками наркотиков, взрыватели и корпуса гранат.

Нарушителей задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса и поместили в изолятор временного содержания. Сейчас мужчинам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса. За содеянное им грозит тюремное заключение до семи лет.

Как сообщала ранее KV, Главное управление Национальной полиции в Киевской области зарегистрировало более 10 уголовных дел по фактам нарушения избирательного законодательства в Васильковской ОТГ. Почти все из них в пользу кандидата на Васильковского городского голову Наталью Баласинович.

Фото: Отдел коммуникации полиции Киевской области


Игорь Константинов, КиевВласть

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