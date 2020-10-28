Полицейские Киевщины разоблачили в Василькове подкуп избирателей
Полицейские Киевщины сообщили о подозрении двум злоумышленникам, которые через мессенджер организовали подкуп избирателей в Василькове (Киевская обл.). В день голосования злоумышленники организовали незаконный подвоз людей из столицы на избирательные участки города, за голосование за нужных кандидатов обещали вознаграждение 600 гривен.
Об этом
Оперативники Управления уголовного розыска и сотрудники Следственного управления полиции Киевщины разоблачили преступную деятельность двух молодых людей.
Установлено, что 30-летний киевлянин, сговорившись с 29-летним ранее судимым соратником, организовали подкуп избирателей во время проведения местных выборов.
Для реализации своих намерений злоумышленники через мессенджер-канал подыскали лиц, которые согласились на участие в голосовании за определенных кандидатов. За это они обещали им денежное вознаграждение – 600 гривен.
В день голосования они организовали незаконный подвоз людей из столицы на избирательные участки города Васильков. Однако осуществить свой преступный умысел не смогли – правоохранители остановили их вблизи поселка Глеваха.
Полицейские провели неотложный обыск и обнаружили в автомобиле 30-летнего киевлянина ряд вещественных доказательств и запрещенных вещей, среди них заметки с указанием избирательных участков и фамилиями конкретных кандидатов, за которых избиратели должны были отдать свой голос.
Также у злоумышленников полицейские изъяли пакет и свертки с порошкообразным веществом, устройство для курения с остатками наркотиков, взрыватели и корпуса гранат.
Нарушителей задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса и поместили в изолятор временного содержания. Сейчас мужчинам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса. За содеянное им грозит тюремное заключение до семи лет.
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