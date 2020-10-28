Кабмин назначил главу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял ряд кадровых решений.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Василий Мокан.

Правительство назначило:

Рудого Ивана Тарасовича - Главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (на заседании Правительства 21.10.20 согласовано предложение Министра Кабинета Министров Немчинова А. Н. о назначении Рудого И. Т. на вакантную должность Главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).

Двойленко Ивана Владимировича - заместителем Главы Государственной миграционной службы Украины (в случае принятия решения о согласовании предложения заместителя Министра внутренних дел Гончарова С. М. о назначении Двойленко И. В. на вакантную должность заместителя Главы ГМС путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).

Гетьмана Евгения Николаевича членом Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (на заседании Правительства 21.10.20 согласовано предложение Министра Кабинета Министров Немчинова А. Н. о назначении Гетьмана Е. Н. на вакантную должность члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).

Правительство согласовало назначение:

Буйного Андрея Александровича - заместителем главы Запорожской областной государственной администрации.

Гусака Виктора Григорьевича - заместителем главы Черкасской областной государственной администрации.

Также Кабмин согласовал увольнение Ющенко Олега Александровича - с должности заместителя Министра инфраструктуры Украины (по собственному желанию).

Также правительство приняло следующие решения по кадрам:

досрочно прекратить полномочия главы правления публичного акционерного общества "Государственная акционерная компания "Лекарства Украины" Полищук Ольги Петровны (в соответствии с пунктом 5 части первой статьи 41 Кодекса законов о труде Украины).

назначить Галенко Наталью Александровну заместителем главы правления публичного акционерного общества "Государственная акционерная компания "Лекарства Украины".

временно возложить исполнение обязанностей главы правления публичного акционерного общества "Государственная акционерная компания "Лекарства Украины" на Галенко Наталью Александровну.

временно возложить исполнение обязанностей генерального директора государственного специализированного предприятия "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами" на Салия Валерия Петровича (первый заместитель генерального директора указанного предприятия).

временно возложить исполнение обязанностей генерального директора государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" на Пескова Владимира Геннадиевича (заместитель технического директора (по эксплуатации) указанного предприятия).

Напомним, позавчера Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании принял решение назначить Ирину Король временно исполняющей обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. Ранее Ирина Король работала заместителем директора Департамента - начальником отдела методологии и надзора за выдачей разрешений на выполнение строительных работ Департамента разрешительных процедур ГАСИ.