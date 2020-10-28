Кабмин назначил главой Государственной таможенной службы гендиректора аэропорта "Борисполь"

Кабинет министров назначил новым главой таможенной службы Павла Рябикина - генерального директора аэропорта "Борисполь" и бывшего народного депутата трех созывов.

Рябикин победил в конкурсе на должность, объявленном Национальным агентством по вопросам государственной службы 24 октября. Решение о назначении принято на сегодняшнем заседании Кабмина, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Согласно условиям конкурса, руководителем Таможенной службы имел шанс стать человек с высшим образованием не ниже магистра, общим стажем работы не менее семи лет. Опыт работы на должностях государственной службы категории «А» или «Б» или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сфере таможенного дела и бюджетной сфере должен быть не менее трех лет.

Претендент должен свободно владеть государственным, а также иностранным языком, являющимся одним из официальных языков Совета Европы (английский и/или французский).

Должностной оклад - 29 400 гривен с рядом надбавок, доплат и премий.

О том, что Рябикин избран победителем конкурса и документы отправили в Кабмин, вчера в своем Telegram-канале сообщила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

Павел Рябикин был народным депутатом в трех созывах - в 2000 и 2002 годах как самовыдвиженец в мажоритарных округах в Николаевской области, в 2012 году - от партии УДАР.

С 2017 года является главой международного аэропорта "Борисполь". На местных выборах 2020 года баллотировался первым номером в списке УДАРа в Деснянском районе.

23 октября министр финансов Сергей Марченко заявил, что новый полноценный руководитель Государственной таможенной службы будет объявлен в ближайшие дни по итогам конкурса. Отбор на должность руководителя ГТС "с полноценным функционалом" Марченко назвал "прозрачным и оперативным".

22 октября Кабинет министров освободил от должности и. о. главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначил на его место экс-заместителя Нефедова Евгения Ентиса. В пятницу были уволены также руководители Киевской, Галицкой, Волынской, Буковинской и Днепровской таможен, а также Координационно-мониторинговой таможни.

Напомним, в апреле Кабмин освободил Нефедова с должности главы Государственной таможенной службы и назначил временно исполняющим обязанности Игоря Муратова.

19 августа Кабмин сменил временного главу Таможенной службы и назначил и.о. главы ГТС Павловского.