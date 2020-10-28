99,4% УИК завершили подсчет голосов на местных выборах

Более 28 900 комиссий составили протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие ТИК.

99,4% УИК завершили подсчет голосов на местных выборах
Фото: Макс Требухов

В Украине почти завершился процесс подсчета голосов на местных выборах 25 октября 2020 года.

Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия.

По информации ЦИК, по состоянию на 12:00 28 октября, более 28 900 участковых избирательных комиссий (а это 99,4% от общего количества образованных УИК), закончили подсчет голосов, составили об этом протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательные комиссии.

Этот процесс полностью завершен в 10 регионах: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях и городе Киеве.

Продолжается процесс передачи протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных общин (сельских, поселковых, городских) в районные и областные территориальные избирательные комиссии.

Так, во всех регионах Украины районные ТИК приняли 182 таких протокола, а областные ТИК - 101 протокол.

Результаты выборов должны быть установлены не позднее чем на двенадцатый день после дня голосования, то есть до 6 ноября 2020 года включительно.

Напомним, в Европейской сети организаций по мониторингу выборов заявили, что предварительно оценивают местные выборы в Украине как свободные и конкурентные.

В Офисе президента решили проанализировать результаты местных выборов, согласно которым президентская партия "Слуга народа" получила невысокие результаты в местных советах, а кандидаты в мэры в больших городах уступили своим соперникам.

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