Польша упрощает трудоустройство для украинских врачей

Польша намерена восполнить дефицит медиков за счет украинских врачей и упрощает их трудоустройство. Об этом говорится в сообщении Аналитического центра компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

Польша упрощает трудоустройство для украинских врачей
Фото: polsha24.com

Изменения в закон

В рамках внесения изменений в закон о борьбе с covid-19 польский Сейм предложил решение об упрощенной процедуре приема на работу врачей-специалистов, получивших профессиональную квалификацию за пределами ЕС.

На данный момент эти законодательные изменения находятся в Сейме на финальной стадии принятия и дальше их ждет подписи Президента. Таким образом Польша хочет восполнить дефицит врачей за счет медиков из Украины и Беларуси.

Что нужно для трудоустройства

В законопроекте указано, что украинские медики смогут работать в Польше после выполнения ряда условий: знание польского языка, наличия трехлетнего опыта работы, диплома врача, заверенного консулом Польши и пройденного в Польше квалификационного обучения и др. В этом случае польские больницы смогут брать на работу врачей на срок до 5 лет. Первый год украинские медики будут работать под контролем польских коллег.

Медицина Польши

Согласно статистическим данным Евростата, в Польше в соотношении ко всем странам ЕС — самое низкое количество врачей — только 238 медиков на 100 тыс. жителей.

По информации Высшей врачебной палаты, в Польше не хватает 68 тысяч врачей.

Польские медики также увольняются из-за эпидемии коронавируса и уже на протяжении нескольких лет выезжают на работу за более высокими заработками в Германию, Великобританию и другие страны ЕС.

Как поляки привлекают наших трудовых мигрантов

«Социальный пакет» от польского правительства мотивирует украинцев имеющих ВНЖ в Польше с доступом к рынку труда, остаться там на длительный срок и перевезти к себе семью.

С 2019 года украинцы могут ежемесячно получать 500 злотых (около 3 600 грн). пособия на каждого ребенка в рамках программы «Семья 500+». Ежегодно к новому учебному году украинские семьи могут рассчитывать на 300 злотых на ребенка-школьника по программе «Добрый старт 300+» для сбора в школу.

Кроме того, с 1 августа 2020 года для украинцев доступен туристический бон, призванный поддержать семейный отдых и внутренний туризм в Польше в связи с пандемией.

Также польское правительство поддерживает малоимущие украинские семьи пищевыми наборами к праздникам, выплатами социальных стипендий для студентов семей с невысоким доходом, а работающие в Польше украинцы в последствии могут рассчитывать на польскую пенсию.

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