Польша упрощает трудоустройство для украинских врачей

Польша намерена восполнить дефицит медиков за счет украинских врачей и упрощает их трудоустройство. Об этом говорится в сообщении Аналитического центра компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

Фото: polsha24.com

Изменения в закон

В рамках внесения изменений в закон о борьбе с covid-19 польский Сейм предложил решение об упрощенной процедуре приема на работу врачей-специалистов, получивших профессиональную квалификацию за пределами ЕС .

На данный момент эти законодательные изменения находятся в Сейме на финальной стадии принятия и дальше их ждет подписи Президента. Таким образом Польша хочет восполнить дефицит врачей за счет медиков из Украины и Беларуси.

Что нужно для трудоустройства

В законопроекте указано, что украинские медики смогут работать в Польше после выполнения ряда условий: знание польского языка, наличия трехлетнего опыта работы, диплома врача, заверенного консулом Польши и пройденного в Польше квалификационного обучения и др. В этом случае польские больницы смогут брать на работу врачей на срок до 5 лет. Первый год украинские медики будут работать под контролем польских коллег.

Медицина Польши

Согласно статистическим данным Евростата, в Польше в соотношении ко всем странам ЕС — самое низкое количество врачей — только 238 медиков на 100 тыс. жителей.

По информации Высшей врачебной палаты, в Польше не хватает 68 тысяч врачей.

Польские медики также увольняются из-за эпидемии коронавируса и уже на протяжении нескольких лет выезжают на работу за более высокими заработками в Германию, Великобританию и другие страны ЕС .