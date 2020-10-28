Израиль разрешил въезд бизнес-туристам

Израиль снимет запрет на въезд иностранных граждан в страну, введенный в марте 2020 года, для бизнес-туристов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма Израиля, передает Униан.

Израиль разрешил въезд бизнес-туристам
Фото: tourdom.ru

Кому разрешат въезд

Въезд разрешат только тем лицам, чей вклад в израильские компании и экономику жизненно необходим. И только в тех случаях, когда деловая встреча не может быть проведена виртуально.

Как сообщает пресс-служба Министерства туризма Израиля, въезд разрешат как бизнесменам из «зеленых», так и из «красных стран».

Условия въезда

При въезде из «красной страны» или при ее посещении в течение 14 дней, предшествующих поездке, деловому туристу необходимо предоставить на границе отрицательный тест ПЦР, сделанный за 48 часов до вылета.

При получении разрешения, бизнесмены из «зеленых стран» смогут находиться в Израиле до 7 дней (168 часов), а из «красных стран» 4 дня (96 часов).

Обе категории граждан не обязаны изолироваться по прилету.

Куда могут ездить украинцы

Евросоюз с начала карантина в марте до сих пор не открыл свои границы для украинцев, хотя есть ряд исключений.

Некоторые страны отдельно приняли решение, которым разрешили въезд гражданам Украины, например Хорватия и Болгария. В Польшу, например, можно въехать при наличии разрешения на работу, на учебу и при ряде других условий (смотрите карту МИД).

В страны ЕС из Украины могут въехать:

  • те, кто направляются на обучение;
  • граждане, которые путешествуют по территории ЕС транзитом;
  • моряки, которые направляются на судно;
  • медики и исследователи;
  • сезонные работники;
  • высококвалифицированные работники, если их занятость необходима с экономической точки зрения и работа не может быть отложена или выполнена за рубежом.

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