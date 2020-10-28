Совет НБУ подтвердил мандат EY как аудитора финотчетности Нацбанка
Совет Национального банка Украины подтвердил мандат компании Ernst & Young для аудирования отчетности НБУ за 2020 год, сообщили в Совете НБУ, пишет stockworld.com.ua.
Детали
Согласно статье 9 закона «О Национальном банке Украины» Совет НБУ до 1 ноября отчетного года утверждает аудиторскую фирму для проведения аудита годовой финансовой отчетности Национального банка.
В 2019 году Нацбанк подписал 5-летний контракт на независимый аудит годовой финансовой отчетности по международным стандартам с компанией ООО «Эрнст энд Янг Аудиторские услуги».
Ernst & Young входит в большую четверку аудиторских компаний — четырех крупнейших в мире компаний, предоставляющих аудиторские и консалтинговые услуги. Компании сети подтверждают отчетность около 20 центральных банков мира.
При этом Совет НБУ должен ежегодно подтверждать мандат этой компании на проведение аудита.
Ранее
В Нацбанке уже сотрудничали с «Эрнст энд Янг Аудиторские услуги»: фирма подтверждала финансовую отчетность НБУ за 2011-2013 годы, в период, когда регулятор перешел на полное применение международных стандартов финансовой отчетности (в 2012 году).
С 2014-го по 2018 годы аудит годовой финансовой отчетности Национального банка осуществляла компания «Делойт энд Туш ЮСК».