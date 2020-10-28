Совет НБУ подтвердил мандат EY как аудитора финотчетности Нацбанка

Совет Национального банка Украины подтвердил мандат компании Ernst & Young для аудирования отчетности НБУ за 2020 год, сообщили в Совете НБУ, пишет stockworld.com.ua.

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Детали

Согласно статье 9 закона «О Национальном банке Украины» Совет НБУ до 1 ноября отчетного года утверждает аудиторскую фирму для проведения аудита годовой финансовой отчетности Национального банка.

В 2019 году Нацбанк подписал 5-летний контракт на независимый аудит годовой финансовой отчетности по международным стандартам с компанией ООО «Эрнст энд Янг Аудиторские услуги».

Ernst & Young входит в большую четверку аудиторских компаний — четырех крупнейших в мире компаний, предоставляющих аудиторские и консалтинговые услуги. Компании сети подтверждают отчетность около 20 центральных банков мира.

При этом Совет НБУ должен ежегодно подтверждать мандат этой компании на проведение аудита .

Ранее

В Нацбанке уже сотрудничали с «Эрнст энд Янг Аудиторские услуги»: фирма подтверждала финансовую отчетность НБУ за 2011-2013 годы, в период, когда регулятор перешел на полное применение международных стандартов финансовой отчетности (в 2012 году).