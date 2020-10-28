Посол Беларуси в Аргентине дважды подал в отставку

Посол Беларуси в Аргентине и по совместительству в Чили, Парагвае, Перу и Уругвае Владимир Астапенко во второй раз подал заявление об отставке, отказываясь работать в подчинении Александру Лукашенко.

В интервью порталу Tut.by он заявил, что "не желает работать под руководством лица, у которого нет международной легитимности".

"Отсутствие международной легитимности главы государства не позволяет мне и как дипломату, и как патриоту своей страны продолжать добросовестное выполнение должностных обязанностей посла, находясь в подчинении у лица, которое не имеет права выражать волю белорусского народа", - пояснил Астапенко.

Он отметил, что подает прошение об отставке уже во второй раз, поскольку первое его заявление было проигнорировано.

"После инаугурации (Лукашенко, - ред.), 23 сентября, я подал заявление об увольнении с занимаемой должности по соглашению сторон в соответствии с п. 1 части второй статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь . Никакой реакции на это не получил. Сейчас я это заявление отозвал и 27 октября подал новое", - рассказал дипломат.

В новом заявлении Астапенко просит освободить его от занимаемой должности на основании статьи 41 - "в связи с нарушениями нанимателем законодательства, препятствующими выполнению моей работы по трудовому договору".

Отметим, что после президентских выборов в Беларуси ряд дипломатов ушли из МИД из-за своей гражданской позиции, озвученной публично. Должностей или дипломатического ранга лишились послы Беларуси в Испании , Латвии и Словакии.

Сотрудника центрального аппарата, начальника историко-архивного отделения МИД Вячеслава Казаченко, вышедшего на пикет против насилия, уволили по статье, глава департамента Северной Америки и Западной Европы Андрей Бушило и первый секретарь управления Европы МИД Павел Слюнькин ушли в отставку сами.

Напомним, в Беларуси уже третий месяц продолжаются массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Согласно официальным данным, победу на них одержал Лукашенко, возглавляющий страну с 1994 года. Оппозиция не признает этих результатов, обвиняет власть в фальсификации и добивается отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

В стране проходят массовые акции, а 26 октября прошла общенациональная забастовка протеста, в которой приняли участие крупнейшие предприятия, а также студенты высших учебных заведений.