Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации до конца года

Такое решение было принято в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации до конца года
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации вследствие пандемии коронавируса по всей Украине до 31 декабря 2020 года.

Соответствующее решение было принято на заседании 28 октября, сообщил в Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту распоряжения, в связи с существенным ухудшением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Украине COVID-19, постановлением Кабинета министров Украины срок действия карантина был продлен до 31 декабря 2020 года.

Режим ЧС был установлен в марте 2020 года из-за эпидемии COVID-19.

Напомним, в Украине до 31 декабря действует адаптивный карантин. Согласно последнему карантинному зонированию, с 26 октября в Украине красный уровень эпидопасности действует в 100 административных единицах.

По состоянию на утро 28 октября в Украине 363 075 человек инфицированы COVID-19. Выздоровели 148 642 пациента, умерли - 6 755. Активными больными остаются 207 678 человек.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что введение новых карантинных ограничений будет рассматриваться в случае выявления 15 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. Пока самый высокий суточный показатель - 7517 новых случаев. Он зафиксирован по состоянию на утро 23 октября.

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