СБУ разоблачила схему незаконного ввоза в Украину зенитно-ракетных комплексов, которые потом вывозили за границу

Стоимость трех зенитно-ракетных комплексов С-125 составляет более 110 миллионов гривен.

Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконного ввоза в нашу страну трех зенитно-ракетных комплексов советского производства стоимостью более чем 110 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

Разоблаченные сотрудниками спецслужбы злоумышленники завозили технику якобы для Вооруженных сил Украины. Но зенитно-ракетные комплексы С-125 в украинскую армию так и не попали.

Завезенная техника хранилась на территории одного из предприятий в Киевской области. Часть вооружения злоумышленники успели реэкспортировать за границу.

Схема с таможенным оформлением нанесла ущерб госбюджету более чем на 20 миллионов гривен.

В данное время на обнаруженную технику наложен арест.

Во время проведения обысков в офисных, производственных и складских помещениях, а также по адресам проживания фигурантов, правоохранители обнаружили документы, компьютерную технику, электронные носители информации и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.