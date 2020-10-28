Кулеба хочет сохранить торговлю с Беларусью

Глава МИД считает, что Украина и Беларусь политически разошлись.

Кулеба хочет сохранить торговлю с Беларусью
Фото: надано Дмитром Кулебою

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступает за сохранение экономического сотрудничества с Беларусью, - кроме предприятий, где усиливается контроль РФ.

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"У нас с Беларусью очень глубокая и развитая торговля. В некоторых вопросах наша торговля является критически важной или для белорусской, или для украинской экономики и безопасности. У нас очень серьезное взаимодействие в военно-технической сфере. Поэтому я - за сохранение торговли, экономического сотрудничества. При одном исключении: если мы видим, что на каком-то белорусском предприятии укрепляется контроль со стороны РоSSии и роSSийских спецслужб, и это предприятие является важным для Украины, тогда мы в каждом конкретном случае должны оценивать риск, возникающий для Украины", - сказал Кулеба .

По его словам, Украина и Беларусь политически разошлись.

"Никто не должен выступать против благосостояния белорусского и украинского народа, а благосостояние возникает, в частности, через общую торговлю", - добавил глава МИД.

Напомним, в сентябре Кулеба заявлял, что Украина готова идти на жесткие шаги в случае "недружественных действий Беларуси" и "роста рисков". По его словам, белорусское общество не воспринимает результатов выборов, не считает их справедливыми и честными. Для Украины это - главный индикатор.

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