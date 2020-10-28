Офис президента приступил к разбору результатов местных выборов

В Офисе президента идет анализ результатов местных выборов, согласно которым президентская партия "Слуга народа" получила невысокие результаты в местных советах, а кандидаты в мэры в больших городах уступили своим соперникам.

Анализ продлится еще несколько дней, сообщила в своем Telegram-канале шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

Каждый регион рассматривается отдельно. К "разбору" привлечены местные силовики, кураторы региона от "Слуги народа", глава партии Александр Корниенко, заместители главы Офиса президента и сам Андрей Ермак, а также министр внутренних дел Арсен Аваков и глава СБУ Иван Баканов. От регионов участвуют главы областных государственных администраций.

"Президента нет, начинал руководить процессом Андрей Ермак, но впоследствии переключился на другие задачи. Сегодня периодически Алексей Данилов (глава СНБО. - ред.) включался", - отметила Соня Кошкина.

При этом "главного ответственного за регионы" первого заместителя Ермака Сергея Трофимова на этих совещаниях не было. Официально о том, будут ли сняты с него полномочия, пока не сообщается. Сейчас всю информацию от губернаторов фиксирует Кирилл Тимошенко.

По результатам этих совещаний может быть принят ряд кадровых решений. Как известно, в мэры в Харькове, Виннице и Киеве от "Слуги народа" баллотировались руководители соответствующих ОГА. Ни один из них не лидирует по результатам выборов, а в Харькове и Виннице Геннадий Кернес и Сергей Моргунов вообще одерживают победу в первом туре.

Также может решаться вопрос о заменах глав РГА.

Напомним, глава Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, руководитель Кировоградской партийной ячейки и начальный идеолог партии "Слуга народа" Никита Потураев в интервью LB.ua накануне выборов заявлял, что "Слуга народа" опоздала с партийным строительством, что привело к падению рейтинга. Однако катастрофического обвала на местных выборах в партии не ожидали.