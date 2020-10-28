Степанов: С начала эпидемии COVID-19 количество койко-мест увеличено втрое

Максимальное количество коек для лечения больных коронавирусом в стационарах может составлять 52 000.

С начала эпидемии Министерство здравоохранения увеличило количество койко-мест, готовых для приема больных коронавирусом, с 12 000 до 40 000.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"В апреле в Украине насчитывалось около 12 000 коек, теоретически готовых к приему больных COVID-19. Сейчас мы довели этот показатель почти до 40 000", - сказал Степанов.

По его словам, максимальное количество коек для лечения больных коронавирусом в стационарах может составлять 52 000. Также министр отметил, что медицинская система Украины, как и любая другая, имеет определенные ресурсные ограничения - как в отношении коечного фонда, так и по количеству подготовленных медицинских работников.

"Как бы мы ни готовили эту систему и ни увеличивали количество коек, этому наращиванию есть определенный предел, обусловленный самой медицинской системой - она не резиновая. Предел как по количеству коек, которые мы можем отвести под лечение этой болезни, так и по количеству медицинских работников", - отметил глава Минздрава.

Степанов также добавил, что две недели назад регионы получили распоряжение перепрофилировать по 2-4 многопрофильные больницы в каждой из областей под лечение пациентов с коронавирусной болезнью. Это позволит оказывать медицинскую помощь специализированно больным COVID-19, имеющим другие заболевания.

Напомним, вчера стало известно, что в больницах Ивано-Франковска заняты все места, предназначенные для больных коронавирусом.

Ранее на селекторном совещании президент Владимир Зеленский остро поставил вопрос о достоверности статистики заболевших и выздоровевших.

В Киеве и пяти областях койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70%. Наибольшая заполненность коек в Луганской (76,9%) и Полтавской (76,3%) областях. Также большая заполненность коек наблюдается в Киеве (72,42%), Кировоградской (73,5%), Донецкой (74,2%) и Одесской (75,9%) областях.

Менее половины коек заполнено лишь в больницах Херсонской области. Всего в Украине введено уже 38 214 коек для лечения коронавируса. Максимально могут ввести в стране 52 тысячи таких коек.