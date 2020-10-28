Кабмин отменил ограничения зарплат руководителей и членов наблюдательных советов госпредприятий

Начиная с октября должностные лица будут получать полную зарплату.

Кабинет министров отменил ограничение размера заработных плат руководителей, членов исполнительных органов и членов наблюдательных советов государственных предприятий.

Соответствующее постановление было принято правительством 26 октября.

Документом отменяются некоторые нормативные акты правительства и восстанавливается действие пункта 2 постановления Кабинета министров Украины от 5 февраля 2020 года №141 "Вопросы условий и размеров оплаты труда руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики".

"Установить, что в октябре 2020 года и в дальнейшем размер заработной платы руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики определяется согласно условиям контрактов", - говорится в постановлении №996.

В конце августа Конституционный суд отменил ограничения зарплаты госслужащим 47 тыс. гривен.

Напомним, в апреле власти приняли решение, согласно которому зарплата госслужащих не должна превышать 47 тыс. гривен. Ограничения касались также членов наблюдательных советов государственных компаний.

В начале марта Кабмин ограничил размер зарплат для руководителей подконтрольных государству предприятий до максимальных 1,250 млн гривен в месяц.

В конце марта премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство намерено наполовину урезать зарплаты топ-чиновников. По мнению главы Кабмина, они должны понимать ситуацию и "затянуть пояса".