COVID-фонд пошел и на здравоохранение, и на экономику в целом, - глава Укравтодора

Александр Кубраков пояснил логику использования средств.

COVID-фонд пошел и на здравоохранение, и на экономику в целом, - глава Укравтодора

Глава Укравтодора Александр Кубраков на своей странице в Facebook объяснил логику использования так называемого COVID-фонда, который был потрачен и на здравоохранение, и на дороги.

Он рассказал, что весной в правительстве начали обсуждать различные варианты преодоления последствий коронакризиса - не только в области здравоохранения, но и в экономике. Для этого был выбран механизм "спецфонда", который получил название "Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями", передает Espreso.tv.

Поэтому, пояснил Кубраков, государство пошло путем использования средств как на поддержание системы здравоохранения, так и экономики.

При этом Кубраков отметил, что на сегодня Укравтодор эффективно распоряжается средствами COVID-фонда. Уже выполнено и оплачено работ на 20,5 млрд грн. Вместе с другими источниками финансирования это дало возможность уже получить на финише 3700 км дорог, а до конца строительного сезона будет выполнен план в 4000 км.

"Это не просто хорошая дорожная инфраструктура - это точка роста экономики, которая не дала нашей экономике "лечь" в начале пандемии и позволила начать восстанавливаться раньше, чем это ожидалось", - написал глава Укравтодора.

Он также напомнил, что 35 млрд грн, которые в итоге Укравтодор получил из COVID-фонда, планировалось привлечь на дороги еще в начале года. Речь идет о деньгах Нафтогаза, которые он получил от Газпрома по решению Стокгольмского арбитража. Эти средства были направлены на государственные дороги через механизм спецфонда.

"По показаниям экспертов Всемирного банка, последствия коронакризиса для Украины меньше, чем для наших соседних стран. Один из предотвращающих факторов - это непрерывный поток инвестиций в инфраструктуру. Ведь, напомню, что мы не останавливали ни одного дорожного проекта за все время пандемии. А это - миллиардные обороты средств в украинской экономике", - добавил Кубраков.

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