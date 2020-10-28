В Одессе в помещении ТИК нашли дымовую гранату

В Одессе в помещении Малиновской райгосадминистрации, где находится территориальная избирательная комиссия, нашли ручную дымовую гранату.

Об этом сообщила полиция Одесской области.

Правоохранители получили сообщение о подозрительном предмете в уборной государственного учреждения на улице Генерала Петрова. Им оказалась дымовая граната.

"Полицейские на месте происшествия обнаружили пиротехническое изделие - ручную дымовую гранату, которая к категории боеприпасов не относится", - говорится в сообщении.

Сейчас ТИК работает в обычном режиме.

Напомним, 26 октября "ОПОРА" назвала наиболее распространенные нарушения во время местных выборов. Наблюдатели не выявили нарушений, которые, по их мнению, могли повлиять на результаты голосования.

Так, самым распространенным нарушением в организации назвали попытки незаконного получения избирателем и выдачи участковой избирательной комиссией бюллетеней для голосования. Также довольно распространенными были случаи голосования за пределами кабинки и другое неправомерное поведение, приведшее к разглашению результатов волеизъявления. Кроме того, на 1,6% УИК избиратели пытались фотографировать бюллетени. Попытки незаконного вброса бюллетеней зафиксировали на 0,64% УИК. В то же время в 2015 году такие нарушения были на 1,5% участков.

В день голосования полиция открыла 159 уголовных производств за нарушения во время выборов.