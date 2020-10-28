В Офисе президента отреагировали на решение КСУ относительно антикоррупционного законодательства

"Соответствующие инструменты в законодательстве Украины будут сохранены или, в крайнем случае, восстановлены".

Президент использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил.

Об этом говорится в заявлении на сайте главы государства, обнародованном в ответ на решение Конституционного суда.

В заявлении на сайте ОП говорится, что система электронного декларирования и контроля состояния должностных лиц и депутатов существенно повлияла на формирование в стране новых принципов политики и практики государственного управления.

"Нет ни единого шанса остановить движение страны к максимальной прозрачности и добропорядочности в политике. К сожалению, в Украине все еще есть «бизнесмены от политики», которые не могут стерпеть, что образ их жизни, имущество и доходы должны быть под контролем, а значит - честными. Но, несмотря на противодействие, соответствующие инструменты в законодательстве Украины будут сохранены или, в крайнем случае, восстановлены. Отступления в антикоррупционной работе не допускаем даже гипотетически", - говорится в заявлении.

В ОП напомнили, что Украина стремится к полноценной интеграции в европейские и евроатлантические структуры. На пути к этому государство взяло на себя обязательство побороть коррупцию, сделав национальную политику чистой.

"Президент обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил. Украинские чиновники и депутаты продолжат декларировать свое имущество и доходы, а антикоррупционные органы будут иметь необходимые полномочия для их проверки и привлечения нарушителей к ответственности", - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня на закрытом заседании КСУ отменил ст. 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), а также нормы о незаконном обогащении, электронном декларировании, полномочиях Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Соответствующее решение принято по представлению 47 народных депутатов фракции "ОПЗЖ" от 4 августа о конституционности отдельных положений закона "О предупреждении коррупции», Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса и других связанных с ними законов Украины.

Представитель президента Украины в КСУ, народный депутат (фракция "Слуга народа") Федор Вениславский считает, что решение КСУ было принято с нарушением регламента и имеет признаки конфликта интересов.