Садовый заявил, что его семья заболела COVID-19

Он пообещал не контактировать с членами семьи до момента получения ими негативных ПЦР-тестов.

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что его жена и теща заболели коронавирусом. Сам Садовый получил отрицательные результаты тестирования на COVID-19.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет. Жена с тещей тоже в порядке. По опыту врачи говорят, что в семьях не все проходят болезнь одновременно. Видимо, есть хороший иммунитет). Следующие несколько дней проведу на самоизоляции. Если повторный тест будет отрицательным, сразу вернусь на работу",

- сообщил Садовый.

Он также пообещал не контактировать с членами семьи до момента получения ими негативных ПЦР-тестов.

Напомним, сегодня вице-президент Европейской комиссии по защите европейского стиля жизни Маргаритис Схинас получил позитивный тест на коронавирус.