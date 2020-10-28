Садовый заявил, что его семья заболела COVID-19
Он пообещал не контактировать с членами семьи до момента получения ими негативных ПЦР-тестов.
Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что его жена и теща заболели коронавирусом. Сам Садовый получил отрицательные результаты тестирования на COVID-19.
Об этом он написал в своем Facebook.
"Чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет. Жена с тещей тоже в порядке. По опыту врачи говорят, что в семьях не все проходят болезнь одновременно. Видимо, есть хороший иммунитет). Следующие несколько дней проведу на самоизоляции. Если повторный тест будет отрицательным, сразу вернусь на работу",
- сообщил Садовый.
Он также пообещал не контактировать с членами семьи до момента получения ими негативных ПЦР-тестов.
Напомним, сегодня вице-президент Европейской комиссии по защите европейского стиля жизни Маргаритис Схинас получил позитивный тест на коронавирус.