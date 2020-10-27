Оккупанты стреляли из гранатометов вблизи Водяного и Песок

В штабе констатируют отсутствие боевых потерь и ранений в рядах ОС.

Оккупанты стреляли из гранатометов вблизи Водяного и Песок
Фото: Алексей Чернышев

С начала текущих суток, 27 октября, роSSийско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом в вечерней сводке информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

"Так противник применил автоматический станковый гранатомет близ Водяного, а недалеко от населенного пункта Пески открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета ", - говорится в сообщении.

Боевых потерь и ранений в результате вражеского провокационного огня среди украинских защитников нет.

Напомним, за прошедшие сутки, 26 октября, на Донбассе зафиксированы три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. Боевики использовали стрелковое оружие у Марьинки и Широкиного, а также гранатометы в районе Авдеевки. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

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