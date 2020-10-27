Сюмар заявила, что ее избили и не пустили на заседание УИК в Софиевской Борщаговке

Народного депутата не пустили на заседание избирательной комиссии.

Сюмар заявила, что ее избили и не пустили на заседание УИК в Софиевской Борщаговке
Фото: www.dyvys.in

В Борщаговской ОТГ на Киевщине, где, по предварительным подсчетам голосов, побеждает кандидат от партии "Европейская Солидарность", происходит массовый подкуп и фальсификация результатов. Об этом сообщила народный депутат Викторія Сюмар во время включения на телеканале Прямой.

Она рассказала, что в приемной нынешнего главы Софиевской Борщаговки Алексея Кадебского обнаружила большие суммы наличности, списки избирателей с подписями, протоколы с мокрыми печатями, пачки паспортных данных, информирует пресс-служба партии.

Когда Сюмар пыталась попасть на заседание УИК, на нее совершили нападение заместитель Алексея Кадебского и завхоз, который находится в состоянии алкогольного опьянения.

По словам журналистов, находящихся на месте происшествия, пьяный завхоз также покусал одного из кандидатов в депутаты ОТГ.

"Сейчас проходят следственные действия. Сегодня перенесли заседание территориальной избирательной комиссии. Я пыталась зайти в кабинет господина Кадебского, чтобы предупредить его о недопустимости фальсификации. Здесь находилась его секретарша. Я увидела прямо у нее не столе протоколы с мокрыми печатями. Я пыталась это сфотографировать. Туда залетели два человека, они меня грубо выталкивали и дали даже по ребрам немного. Я вызвала полицию. Полиция нашлась быстро", - рассказала Виктория Сюмар.

По ее словам, следственные действия показали, что в кабинете обнаружены "и списки избирателей, и паспортные данные избирателей, и деньги в кульке, и сфальсифицированные удостоверения членов ТИК, а также протоколы, на которых стоят мокрые печати и которые просто заполняли".

Сюмар отметила, что написала заявление по факту препятствования деятельности народного депутата.

"Но очевидно, что не только то, что меня избили, является главным нарушением. Очевидно, что то, что обнаружили в результате следственных действий - целую черную бухгалтерию фальсификации выборов, это уголовное преступление. Все это фиксируется сейчас Национальной полицией. Составляются соответствующие протоколы с понятыми. Все это сейчас будет ызыматься для того, чтобы были проведены следственные действия", - рассказала народный депутат.

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