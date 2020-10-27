ВАКС отменил постановление о закрытии дела "Роттердам +"
Суд удовлетворил жалобу АО "Никопольский завод ферросплавов".
Высший антикоррупционный суд отменил постановление прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии производства по делу "Роттердам +".
Решение приняла следственная судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олийнык.
Заседание суда по рассмотрению жалобы на постановление прокурора о прекращении дела "Роттердам +" транслировалось на ютуб-канале ВАКС.
Объявляя решение, судья отметила, что удовлетворена жалоба АО "Никопольский завод ферросплавов".
"Жалобу Центра противодействия коррупции оставить без удовлетворения. Жалобу АО" Никопольский завод ферросплавов "- удовлетворить. Постановление прокурора о закрытии уголовного производства 52017000000000209 - отменить", - объявила
судья Оксана Олийнык.
Она добавила, что решение обжалованию не подлежит.
Напомним, что 24 сентября ВАКС отказался возобновлять дело "Роттердам+".
Как сообщалось, в конце августа САП сняла все подозрения, выдвинутые ранее в ходе расследования так называемого дела "Роттердам +".
В марте 2017 года Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство по поводу формулы "Роттердам +". Оно было квалифицировано по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).
Досудебным расследованием было установлено, что глава и члены НКРЭКУ, используя служебное положение, вопреки интересам службы и действуя в интересах генерирующих компаний, умышленно, с целью создания условий получения ГК ТЭС сверхприбылей, в январе-марте 2016 года путем разработки порядка формирования оптовой рыночной цены ("Роттердам +") обеспечили включение в нее откровенно необоснованной формулы, увеличивающей стоимость угля. Таким образом, они создали все необходимые условия для роста цены продажи электрической энергии на оптовом рынке.
С запуском нового рынка электроэнергии, который произошел 1 июля 2019 года, методика формирования оптово-розничной цены на электроэнергию, более известная как формула "Роттердам+", прекратила существование.