Вице-президент Еврокомиссии заразился коронавирусом

Маргаритис Схинас сообщил, что идет на самоизоляцию.

Вице-президент Европейской комиссии по защите европейского стиля жизни Маргаритис Схинас получил положительный тест на коронавирус.

Об этом во вторник, 27 октября, он сообщил в твиттере.

"Я только что узнал, что плановый тест на COVID-19 перед заседанием коллегии дал положительный результат. Теперь я изолируюсь, как это предусмотрено", - написал Схинас.

Как сообщалось, в начале октября президенткой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен пошла на самоизоляцию после контакта с больным коронавирусом. Из-за этого она не смогла принять участие в саммите Украина-ЕС.

15 октября Урсула фон дер Ляен покинула заседание Европейского совета через час после его начала, объявив о начале самоизоляции.

Сегодня стало известно, что

два заместителя главы Офиса президента Украины заразились коронавирусной инфекцией. Спикер Зеленского Юлия Мендель заверила, что президент и глава его Офиса здоровы.

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