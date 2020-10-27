"Цифра есть - 15 тыс. больных в сутки", - Ляшко об условиях усиления карантина

Цифра в 15 тысяч актуальна при равномерном распределении больных по стране.

Введение новых карантинных ограничений будут рассматривать в случае обнаружения 15 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 в сутки.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил во время вебинара "Локдаун 2.0 для ритейла: будет ли и кто выдержит?"

"Цифра есть - 15 тыс. больных в сутки. После этого будем говорить о наших планах на ближайший период. В то же время мы не говорим, что уже завтра будем что-то вводить. 15 тыс. больных в сутки - это у нас еще есть запас прочности, который позволит отреагировать без коллапса для системы здравоохранения", - цитирует Ляшко агентство Интерфакс-Украина.

Главный государственный санитарный врач отметил, что эта цифра (15 тыс. больных за сутки - ред.) актуальна при равномерном распределении больных по территории страны, в то же время для отдельных регионов она может быть ниже.

"Эта цифра (для каждого региона - ред.) просчитана. Сейчас мы ее не публикуем, поскольку ждем 1 ноября, когда на местах должны быть использованы субвенции и подведен кислород к большинству коек. После этого мощности системы здравоохранения должны измениться" , - пояснил замминистра.

По его словам, сейчас для больных коронавирусом отведено около 52 тыс. коек, из них 17 тыс. обеспечены кислородной поддержкой.

"В связи с ростом количества больных и увеличением количества коек, процент обеспеченности подведенным кислородом на сегодня составляет 40%. Нам надо еще вдвое нарастить эти мощности, чтобы подготовить систему здравоохранения к полноценному реагированию", - отметил Ляшко.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 27 октября зафиксировано 6 677 новых случаев заболевания COVID-19, 26 октября - 5 426. Самый высокий суточный показатель - 7517 новых случаев - зафиксирован по состоянию на утро 23 октября.

Сейчас в Украине до 31 декабря действует адаптивный карантин. Согласно последнему карантинному зонированию, с 26 октября в Украине красный уровень эпидопасности действует в 100 административных единицах.