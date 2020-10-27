Cупруга Олега Ляшко проиграла на выборах в Киевсовет

Супруга лидера Радикальной партии Олега Ляшко не прошла на выборах в Киевский облсовет. За политсилу Ляшко свои голоса отдали 3,86% избирателей при проходном барьере 5%. Таким образом, Росита Ляшко, которая была первым номером списка Радикальной партии на выборах в Киевский облсовет, не станет депутатом облсовета.

Cупруга Олега Ляшко проиграла на выборах в Киевсовет

Росита Ляшко не входит в состав ни одной из политических партий и никогда не имела никакого отношения к политике. В мае 2020 года она родила Олегу Ляшко сына, которого супруги назвали Александром. Завтра, 28 октября, ей исполняется 50 лет.

Олег Ляшко, в свою очередь, баллотировался по 208 округу на своей родной Черниговщине, где он рассчитывал победить. Однако, по результатам обработки 90% электронных протоколов, на этом округе пока что побеждает кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько. Он опережает лидера Радикальной партии на 1257 голосов. Ляшко уже сейчас требует пересчёта голосов на тех избирательных участках, где была аномально высокая явка с высоким процентом голосов за его конкурента Гунько. Ляшко обвинил власть в попытке фальсификации выборов и призвал президента Зеленского предотвратить это.

Cупруга Олега Ляшко проиграла на выборах в Киевсовет

Согласно предварительному подсчету голосов, в Киевский облсовет проходят партии: ЕС - 19,23% голосов, "Слуга народа" - 17,04%, "За майбутне" - 11,34%, "Батькивщина" - 9,35%, ОПЗЖ - 6,55%.

Как сообщалось ранее, действующий мэр Києва Виталий Кличко побеждает в первом туре голосования с результатом 50,6%.


: Лобанова Єлизавета, Тудей

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