ОАСК открыл дело об увольнении главы НКРЭКУ Тарасюка

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску народного депутата Михаила Волынца к Кабинету Министров об увольнении Валерия Тарасюка с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Об этом Михаил Волынец сообщил в фейсбуке.

"Хочу довести до сведения общественности, что ОАСК Киева по моему обращению открыл производство о незаконности пребывания Валерия Тарасюка в должности члена НКРЭКУ и назначил дело к рассмотрению", - написал он.

Нардеп отметил, что до назначения членом НКРЭКУ Валерий Тарасюк возглавлял компанию-электропоставщика "Эф энд Эм Украина" и владел 10% ее уставного капитала. После назначения в состав независимого регулятора он передал управление компанией своему родному брату Артему.

"Но Закон прямо запрещает назначать на должность члена НКРЭКУ лицо, родственник которого руководит компанией на рынке энергетики", - отметил Михаил Волынец.

Согласно данным суда, открыто производство по делу по иску нардепа Волынца, зарегистрированному 12 октября.

Интерфакс-Украина сообщает, что ОАСК 12 октября зарегистрировал иск Волынца к Кабмину об освобождении от должности члена НКРЭКУ Тарасюка. Волынец объяснил свои действия "выявленными в действиях Тарасюка грубыми нарушениями действующего законодательства".

Он также сообщил, что получил ответ на свой запрос от министра юстиции, который подтверждает, что глава НКРЭКУ не проходил спецпроверку перед назначением на должность члена комиссии в 2019 году.

Ранее ОАСК на своем сайте сообщил, что решает вопрос об открытии производства по иску Волынца. При этом суд отмечает, что народный депутат просит признать противоправной бездеятельность Кабмина в части отсутствия распоряжения об увольнении Тарасюка с должности члена НКРЭКУ и просит обязать Кабмин издать соответствующее распоряжение.

Напомним, что Валерий Тарасюк был избран главой НКРЭКУ в ноябре 2019 года. 29 октября Зеленский назначил Тарасюка временным членом НКРЭКУ.