Марина Порошенко назвала принципы формирования большинства в Киевсовете

Лидер команды «Европейской Солидарности» на выборах в Киевсовет Марина Порошенко заявила, что по уточненным результатам параллельного подсчета голосов, «Европейская Солидарность» победила в Киеве с результатом 20,29% и получит самую большую фракцию в Киевсовете.

«В новом составе Киевского городского совета мы призываем объединяться вокруг конструктивной работы в пользу столицы и ее жителей. Вместе с тем, мы будем той контролирующей силой, которая не даст протянуть непрозрачные решения и коррупционные схемы. Как победители выборов, мы настаиваем на формировании большинства в Киевсовете вокруг наших принципов и задач, которые нужно решать», - отмечает Марина Порошенко.

По ее словам, в приоритете должна быть неотложная реализация четкого плана борьбы с Covid-19 и поддержка врачей и обеспечения больниц; проведение полного аудита городского бюджета и подготовка принципиально другого, социально-ориентированного бюджета на 2021 год. А также утверждение окончательного и сбалансированного нового Генерального плана города, который сделает невозможным хаотичную застройку и грязные схемы в строительной отрасли; решение проблем транспорта и инфраструктуры; поддержка и защита малого и среднего бизнеса.

«Не менее важным для нас является поддержка образования и культуры, которые точно будут нашим приоритетом. По нашему глубокому убеждению, Киев всегда был особым городом. Своеобразным форпостом для всей страны, из которого начинались политические и гражданские движения, которые затем распространялись на всю Украину. Именно Киев на этих выборах сказал свое твердое слово», - убеждена Марина Порошенко.