Шварценеггер поздравил Кличко с победой на выборах

"Горжусь тобой. Твой друг Арнольд".

Шварценеггер поздравил Кличко с победой на выборах

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что его поздравил с победой на выборах мэра украинской столицы всемирно известный актер, культурист, бывший губернатор Калифорнии (США) Арнольд Шварценеггер.

"Друзья! Несколько дней назад моему другу Арни сделали операцию на сердце. Поставили новый аортальный клапан. Но он сильный и победитель! Чувствует себя хорошо. И следит за событиями в Украине :)", - написал Кличко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Это сообщение он проиллюстрировал фотографией результатов экзит-пола Института развития города, подписанным так: "Виталий, поздравления! Горжусь тобой. Всего наилучшего. Твой друг Арнольд" (Vitali, congratulations. I am so proud of you. All the best. Your friend Arnold).

Шварценеггер в своем аккаунте в Twitter 23 октября поблагодарил специалистов клиники Кливленда за удачную операцию по установке аортального клапана, отметил, что чувствует себя "фантастически и уже гулял по улицам Кливленда".

Напомним, согласно данным параллельного подсчета голосов, Кличко получает 50,9% голосов и с большой вероятностью побеждает в первом туре на выборах киевского городского головы.

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