Линкявичюс: вопрос Крыма будет мешать вступлению Украины в НАТО

По его словам, прежде всего преградой для вступления Украины в Альянс будет конфликт на Донбассе.

Линкявичюс: вопрос Крыма будет мешать вступлению Украины в НАТО
Фото: DELFI / Domantas Pipas

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает, что препятствием ко вступлению Украины в НАТО является не только конфликт на Донбассе, но и роSSийская оккупация Крыма.

Об этом министр заявил в интервью "Европейской правде".

"Конечно, нынешняя ситуация, война с Россией, играет не в вашу пользу. Правила НАТО таковы, что Альянс не пригласит к членству государство, на границах которого идет война, - независимо от того, кто является агрессором, а кто жертвой", - заявил Линкявичюс.

По его словам, прежде всего преградой для вступления Украины в Альянс будет конфликт на Донбассе. Однако позже добавил, что крымский вопрос тоже может стать проблемой.

"Конечно, то, что государство имеет проблемы с осуществлением суверенитета и с территориальной целостностью (речь идет об оккупированном Крыме, - ЕП), - это также важный аргумент. Но в этом случае имеет вес то, что Украина не несет за это ответственности, и это - важный контраргумент. Но в любом случае, в свое время все эти вопросы должны быть решены", - добавил министр.

На уточняющий вопрос, должна ли Украина решить крымский вопрос до вступления в НАТО, Линкявичюс ответил утвердительно.

"Конечно, до членства. Но и приглашение к членству не придет быстро, поверьте. Это Украине тоже нужно понимать. У Литвы это заняло 10 лет... Лучше продолжать реформы. И изменения должны быть не только в военной сфере, но также в экономике, в вопросе демократических свобод. НАТО - это не просто об армии. Критерии НАТО во многом совпадают с теми, которые нужны для сближения с ЕС", - заявил глава МИД Литвы.

Напомним, сегодня глава МИД Венгрии намекнул на блокирование членства Украины в НАТО. Петер Сийярто считает приказ о запрете на въезд в Украину "жалкой ерундой". В своем видеообращении Сийярто подчеркнул, что Будапешт не получал официального уведомления об украинском запрете. Он приветствовал победу венгерских кандидатов на местных выборах в Украине. По его мнению, это означает, что мнение венгров следует учитывать, когда речь идет о будущем региона, граничащего с Венгрией.

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